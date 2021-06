Le 18/19 : Marine Simon "Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes....

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Le festival de la Roque d'Anthéron est l'un des rendez vous musicaux de Provence les plus attendus. 4 semaines de concerts en juillet et août pour les amateurs de piano. Présentation avec René Martin, directeur du festival.



- Pas à Pas le feuilleton de la semaine : A quoi ressemble la résidence d'été des présidents ? Cette semaine Thibault Sarrazin nous emmène à la découverte du fort de Brégançon. Pour lui servir de guide, Céline de l'office du tourisme de Bormes les Mimosas.



- L'invité du jour : Teddy Follenfant on vous retrouve tout de suite avec votre invitée l'auteure Marine Simon pour son livre "Tout tourne rond sur cette Terre, nous sommes les seuls à l'ignorer aux Editions Yves Michel"



- Journal en région avec Yves Pulici



- Le coup de coeur de Chantal Christin