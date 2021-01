Le 18/19 : Mission Sainte Douceline à Hyères

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Opération théâtre ouvert du 30 janvier en réactions aux mesures sanitaires bridant le milieu culturel Patrick Knipiler vous recevez Laurent Rochut direct du théâtre avignonnais La Factory



- Cette semaine dans notre feuilleton Pas à pas on se remémore l'école des années 1900. Thibault Sarrazin nous emmène au Musée de l'école publique d'Ollioules. Rencontre aujourd'hui avec le maire d'Ollioules et petite leçon de calcul avec les bûchettes.



- L'invité du jour : Ce soir Audrey nous emmène dans le quartier du Pianey à Hyères les Palmiers pour nous parler de la mission Sainte Douceline avec le Père Benoît Moradei curée de la paroisse et de Sophie et Pierre Mosser.



- Journal en région avec Audrey Souriau