Le 18/19 : Olivier Latry pour son concert à la Cathédrale Saint Sauveur

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Ce samedi la nuit européenne des musées. Un événement qui a lieu dans toute la France mais décalé cette année à cause de la pandémie de Covid 19. Pour l'occasion, ce samedi soir, Antibes ouvre ses musées dont celui consacré à Picasso. On en parle avec Nathalie Gossiaux, médiatrice culturelle des musées d'Antibes avec Stévelan Chaizy Gostovitch



- Pas à Pas le feuilleton de la semaine, Rémi Liogier, nous propose une visite du Luberon direction l'Abbaye de Silvacane.



- L'invité du jour : Olivier Latry est un artiste majeur de la scène musicale aujourd'hui. Nommé à l'âge de 23 ans, organiste titulaire des Grande Orgues de Notre Dame de Paris, Olivier Latry est un musicien brillant et audacieux, explorant tous les champs possibles de son instrument et doué d'un exceptionnel talent d'improvisateur. A l'occasion de la sortie de son album "Inspirations" consacré à Franz Liszt, il offre au public l'opportunité de l'écouter en concert à l'orgue de la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix en Provence ce jeudi 1er juillet à 20h30. (Michel Maso)



- Journal en région avec Yves Pulici



- Le coup de coeur de Chantal Christin