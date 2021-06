Le 18/19 : Renaud Muselier tête de liste pour les Républicains

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité : La chronique de Soeur Juliette qui nous parle de la conversion



- Regard sur l'actualité bis : Retour sur les journées européennes de l'archéologie qui se tiennent cette semaine, avec la visite du sémaphore de callelongue, on en a parlé dans le journal, mais est ce que vous connaissez bien ce parc des calanques ? en tous cas, Francis Tallinn, responsable du pôle éducation est attaché à cette appellation de parc national. Une volonté de transmettre au public les spécificités de cet écrin de roche et de verdure. Francis Tallin au micro de Mathis Tropini en duplex du parc des calanques.



- L'invité du jour : Ce soir nous terminons notre tour des candidats aux élections régionales. Ce soir Amaury Guillem vous interrogez Renaud Muselier actuel président du Conseil Régional PACA. Et vous parlez avec lui transports, économie, santé ou culture, autant de sujets sur lesquels Renaud Muselier veut emmener la Région si il est réélu.



- Journal en région avec Audrey Souriau