le 18/19 : Yves Teissier du CIP 05

Au sommaire de l'émisision de ce soir :



- Regard sur l'actualité : Le petit Prince fait encore parlé de lui, 75 ans après sa parution en France du livre de Antoine de Saint Exupéry. Et pour rendre hommage à son créateur, un aviateur de l'aéropostale et un voyageur insatiable, quoi de plus à propos qu'un timbre postal ? Olivier Aguay, petit neuveu de l'auteur à succès est au micro de Nina Pavan



- Suite de notre feuilleton Pas à pas à La Ciotat, aujourd'hui l'histoire de la Péranque



- Notre invité du jour : Yves Teissier du Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises avec Christine Houlé



- Journal en région avec Audrey Souriau