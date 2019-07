Le 18ème Août musical de Deauville a débuté. Pendant deux semaines l'orchestre redonne vie aux plus grand airs des célèbres compositeurs: Tchaïkovski, Schubert, Chopin, Brahms, et bien d'autres. L’Août musical est le prolongement du festival de Pâques qui chaque année fait découvrir de nouveaux talents parmi la jeune génération d'instrumentistes. Ce soir, c'est le le 12ème quatuor à quartes cordes qui serra interprété par un ensemble d'instruments à cordes: violon, alto, violoncelle et piano. Yves Petit de Voize, directeur artistique de ce festival nous le présente.