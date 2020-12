Le 8 décembre à Saint Pothin à Lyon

Un peu d'histoire : Lyon en 1643. Alors que la peste ravage la France, les Lyonnais se mettent sous la protection de la Vierge Marie et font le vœu de lui rendre hommage chaque année si Lyon est épargnée. La peste ne franchira pas les portes de la ville. Fidèles à leur vœu sans discontinuer depuis plus de quatre siècles, les Lyonnais disent, à partir de 1852, merci à Marie chaque 8 décembre en déposant des bougies à leurs fenêtres. La ville de Lyon et tout le diocèse s'embrasent de mille lumières, de mille prières vers le Ciel.

Cette année, alors que le monde entier est à nouveau confronté à une grande épreuve avec la pandémie de la Covid 19, que tant de gens souffrent dans leurs corps, dans leurs cœurs et dans leurs âmes, des voix se sont levées pour ajouter au traditionnel Merci Marie un appel vibrant à ce que retentisse en France et dans le monde : S’il te plaît Marie !

Née de l’inspiration d’une poignée de Lyonnais, cette initiative est portée par l’ensemble paroissial Saint-Pothin- / Immaculée Conception, la revue Magnificat, l’hebdomadaire Famille Chrétienne et le site internet d’actualité Aleteia, en coordination avec la basilique de Fourvière et le diocèse de Lyon.

Ce 8 décembre 2020, il s'agit d'allumer une bougie dans la nuit, de la déposer sur sa fenêtre, pour les intentions que chacun porte dans son cœur, pour témoigner de ses appels confiants à la Vierge Marie : pour les soignants, les disparus, les malades, les pauvres, les isolés, les responsables, les familles, les amis, pour ceux qu'on aime, pour ceux à qui on ne pense pas.

Pour participer, rendez-vous sur le site www.stpmarie.com