Le centre de planification et d'éducation familliale à Bourg

C'est un lieu d'information et d'accompagnement sur la contraception,les Infections sexuellement transmissibles, la grossesse, l'IVG, la médiation familiale





Des entretiens avec des conseillers conjugaux et familiaux, des professionnels de santé, et des consultations médicales sans avance de frais et confidentielles sont possibles

plus d'info sur le site : https://www.ain.fr/solutions/cpef/