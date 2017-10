Le Championnat d'Europe Handivalides agite le Yacht club de Mèze !

Le Championnat d'Europe Handivalides sur Hansa agite les quais du Yacht Club de Mèze depuis samedi dernier. Les Hansas ce sont les embarcations sur lesquelles les coureurs vont régater. Ils ont la particularité d'être inchavirables et adaptés aux pratiques mixtes. Les navigateurs peuvent donc participer en autonomie ou accompagnés d'une personne valide.

Il y a trois catégories d'Hansas :

– les 2.3, bateaux monoplaces ou biplaces à une seule voile.

– les 303, bateaux monoplaces ou biplaces à 2 voiles.

– Les Liberty, bateaux monoplaces à 2 voiles.

Le 2.3 en solo et le Liberty peuvent être équipés de commandes électriques. Les régates auront lieux toute la journées et seront visibles depuis la côte.

Des profils très différents

120 régatiers sont attendus pour cette compétition, dont 70% de personnes en situation de handicap. Des handicaps physiques : malvoyants, malmarchants ou amputés. Mais aussi des coureurs en situation de handicap mental. 11 nationalités sont représentées. Un norvégien et un australien seront aussi de la partie.

Un club accessible à tous

Depuis 10 ans le Yacht Club de Mèze est site pilote pour l'accessibilité de l'activité voile. Au fil des années des aménagements ont été effectué pour accueillir les sportifs handivalides. L'accueil et les vestiaires sont de plein pieds. Des sanitaires et de douches adaptées ont été installées.

Une plateforme handiplage a été mise en place. Les pontons ont aussi été aménagés. "Ils mesurent 2,5 mètres de large pour que les personnes en fauteuil puissent aisément circuler, faire demi-tour" précise Marie-Claire Durand, directrice du Yacht Club de Mèze. Des potences ont aussi été mise en place pour aider à l'embarquement.

Tout est fait pour gommer les différences. Jusqu'au vendredi 27 octobre les régatiers en situation de handicap et les valides joueront à armes égales. Et le public pourra voir ça de prêt. Des navettes vont permettre des sorties en mer pour être au plus près du spectacle.