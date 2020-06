Le CHU de Reims cartonne en chanson !

Le CHU fait parler de lui en chanson, c'est le carton du moment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le professeur en réanimation/anesthésie à Reims, Benny Charbit est aussi musicien, il vient d'écrire 2 titres "vos battements" pour vous remercier de vos soutiens, et "Là pour vous" pour que chacun d'entre nous retrouve la motivation après confinement. Benny Charbit revient sur l'histoire de ses chansons et le succès fulgurant.

Retrouver les titres sur la chaîne Youtube "Beny Musique"