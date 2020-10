Le conférencier liégeois Fred Colantonio, Conseiller des entreprises

Criminologue de formation, Fred Colantonio quitte l’administration publique belge en 2006, après 5 années de pratique. Son objectif? Fonder une agence de conseils en stratégique. Sa mission? Accompagner les entreprises face à leurs défis : transformation numérique, leadership et entrepreneuriat, communication et marketing, innovation et différenciation, management et rebond. Basées sur la méthode inductive et l’apprentissage par la pratique, ses interventions dynamiques apportent résultats concrets et autonomie, grâce à une approche stratégique pragmatique et à des raccourcis décisionnels efficaces. Sa société a conseillé +160 clients et presté +20 000 heures de séminaires et de conseils. En tant que conférencier professionnel international, Fred a livré +900 conférences dans 13 pays et sur 3 continents. Il a ainsi touché des dizaines de milliers de personnes. Passionné, il les stimule avec humour à la prise d’initiative pour identifier et exploiter au maximum leur ADN - Atout Différenciant Naturel : tout ce qui est susceptible de leur offir le maximum d’impact en fournissant le minimum d’efforts. Depuis 2010, Fred a publié 8 livres, dont 4 best-sellers et 3 sonts parus à la fois en Europe et au Québec. Depuis 2018, il a ouvert sa société d’édition “L’attitude des Héros” à d’autres auteurs et conférenciers. Il public les livres inspirants d’auteurs inspirés pour accélérer la diffusion de ce qu’il appelle les “modèles comportementaux de réussite”. Quand il n’est pas en déplacement, Fred se consacre à son fils Livio, notamment en tant que préposé adjoint au troc des pièces de LEGO©, spécialisation couleurs et formes.

Plus d'infos : http://fredcolantonio.com/