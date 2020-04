« Le Covid-19 est une conséquence de nos propres atteintes à la biodiversité » Barbara Rethoré, biologiste

Et si la crise sanitaire actuelle que nous vivons n’était qu’une conséquence d’une crise bien plus profonde : la crise écologique ? En d’autres termes, l’attaque de ce Coronavirus sur l’Homme ne serait-il pas la conséquence de nos propres atteintes à la biodiversité ? Les scientifiques s’accordent à dire que l’origine de ces maladies est liée aux mutations profondes que l’activité humaine inflige aux milieux naturels : déforestation, chasse et commerce d’animaux sauvages exotiques, échanges mondialisés… Nous en parlons avec Barbara Rethoré, biologiste, éthologue, médiatrice scientifique, chargée d’enseignement universitaire à l’UCO d’Angers et à l’ICES en Vendée.