Le dr Fabrice Lainé, de l'unité d'investigation clinique du CHU de Rennes

Dans quelques jours, des essais cliniques vont démarrer en Bretagne, et ailleurs en France pour démontrer l'efficacité des premiers vaccins contre la covid 19.

Ces essais cliniques se dérouleront au CHU de Rennes et de Brest à partir de la mi-décembre. Si on ignore encore quels vaccins seront testés, on connait le protocole. Un groupe de volontaire recevra une injection de vaccin, et l'autre un placebo. 1200 Bretons au total participeront.



800 Brétiliens ont postulé sur la plateforme de volontaires "Covireivac". Le dr Fabrice Lainé est responsable de l'unité d'investigation clinique du CHU de Rennes, en charge de ces essais cliniques.