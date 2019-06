Le flash belge du 11 juin

· L'association Servio, l'organisme coupole regroupant les anciens combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées belges, a lancé hier un appel à "œuvrer à ce qui nous unit, dans une Belgique riche de ses diversités et pour une Europe forte et en paix", au lendemain de la montrée du Vlaams Belang.



· La rentrée a sonné à Namur. Les 75 députés wallons, élus le 26 mai dernier, feront leur rentrée cet après-midi au Parlement de Wallonie qui comptera désormais 23 députés socialistes , 20 MR , 12 Ecolo 10 cdH et 10 PTB .



· La Première ministre d'Ecosse Nicola Sturgeon lancera ce soir, au centre communautaire De Kriekelaar à Schaerbeek, le Made in Scotland Festival.



· Le gouvernement flamand a rendu vendredi un avis négatif, non contraignant, sur le projet urbanistique bruxellois Neo, qui aurait un effet négatif sur la mobilité et l'environnement en Flandre.