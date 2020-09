Le foot pour reprendre confiance

Le foot peut aussi être solidaire ! Rencontre avec les équipes filles et garçons de la maison d’accueil Terre Nouvelle, à Mouscron. Ces équipes, comme 26 autres en Belgique, sont placées sous l’égide de Younited Belgium, organisation qui encadre et organise des compétitions socio-sportives pour des personnes en situation de précarité. Les objectifs sont de susciter chez elles une identité et une énergie positives, de les aider à donner un nouveau souffle à leur vie.