Le Haras du Pin, le petit Versailles du cheval 4/5

Chaque jour, le Haras national du Pin propose des spectacles équestres dans la manège d'Or et en extérieur. L'occasion d'admirer ces animeaux magnifiques et leurs capacités sportives et artistiques.



Loic Bourdais pilote ces spectacles depuis des années et l'éducation des chevaux qui lui sont confiés. Dans les écuries du haras, l'on croise des bêtes aux origines très diverses et aux propriétaires parfois... surprenant.