Le Haras travaille avec le Château de Versailles à une exposition commune

Le Haras du Pin a longtemps été la belle endormie de l'Orne. Mais aujourd'hui, Département et Région Normandie expriment une volonté commune de revitaliser "le Versailles du cheval". Un joyau autant touristique, que sportif et économique. "Le grand projet" se développe ainsi autour de ces trois axes: le tourisme tourné vers les familles et les séminaires d'entreprise, les compétitions sportives avec en perspective les JO de 2024 et enfin l'activité économique autour du cheval avec en particulier la remise en forme des chevaux de compétition.

Une ambition qui a un cout et qui ne peut être portée par le seul Etablissement Public. C'est pourquoi, la porte est ouverte aux investisseurs privés ainsi qu'à des partenaires publics évidents, comme le Chateau de Versailles.Des expositions communes sont d'ores et déjà envisagées et pourquoi pas, à terme, une collaboration encore plus étroite.