Le journaliste Michel Pateau raconte dans un livre ses souvenirs de collégien à l'Institution libre de Combrée

Dans son livre « L’allée des marronniers », paru cette année aux éditions Feuillage, l’ancien journaliste localier nous narre les souvenirs du jeune garçon qu’il était entre 1961 et 1967 à l’institut libre de Combrée, fameux pensionnat catholique de l’Anjou, qui entre 1810 et 2005, forma des milliers d’enfants venant de tous horizons et de toutes classes sociales confondues. Bienvenue dans la tête d’un enfant qui entre dans l’adolescence et qui découvre de manière abrupte la rudesse d’une éducation d’une autre époque, celle d’avant 1960. Pas de nostalgie dans ce livre, ni de rancœur à l’encontre d’une institution qui a tout de même contribué à faire l’homme qu’il est actuellement. Pour évoquer ses souvenirs d’enfance mais aussi l’Institut libre de Combrée, Michel Pateau est notre invité.