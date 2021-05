Peut-être avez-vous joué au petit train électrique quand vous étiez enfant..

Alors, le mini-train, c’est entre le train électrique (le modélisme ferroviaire) et le vrai train… celui qu’on prend pour aller au travail ou pour partir en vacances.

Dans ce Par Monts et par Vaux, nous prenons la direction de Ste Foy l’Argentière, dans les Monts du Lyonnais.

Le mini-train accueille chaque année environ 3000 passagers, de tous âges, souvent des familles. La capacité de chaque rame (une locomotive et 4 à 5 voitures) dépend du gabarit des passagers

Le mini-train des Monts du Lyonnais espère ouvrir dans 2 semaines, le dimanche et le lundi de Pentecôte. Puis le 30 mai (Les 25 premières mamans accompagnées se verront offrir une rose à l'occasion de la fête des mères) et enfin le 6 et le 20 juin.

En juillet/août, tous les mardis et tous les dimanches de 14h à 18h. A noter que le samedi 21 et le dimanche 22 août seront les journées de la vapeur avec des animations spéciales.

Le parc d'animation ferroviaire est situé à l'arrière du parking de la gare de Sainte Foy l'Argentière

- Adultes : 3,50 € - Enfants (2 ans - 12 ans) : 3,00 € - Tours supplémentaires : 2,50 €

Chaque billet donne droit à un voyage à califourchon sur les mini-wagons d’une durée de 15 à 20 minutes, en parcourant 1 km 200 à travers de jolis décors.

Pour tout savoir http://minitrain.ml.free.fr/