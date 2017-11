Le mois de l'économie sociale et solidaire pour la première fois à Annecy

UN MANQUE DE RECONNAISSANCE

Malgré son poids économique important, plus de 215 000 entreprises et près de 10% de l'emploi en France, l'économie sociale et solidaire est méconnue du grand public. Le mois de l'économie sociale et solidaire permet donc, pendant un mois, de faire connaitre, d'une autre façon, une manière de concevoir l'économie.

TOUS LES SECTEURS SONT CONCERNES

Du club de sport, à l'association des agriculteurs, des éducateurs d'enfants, des déménageurs... l'ensemble des activités est touché. Le programme est à retrouver sur www.savoiemontblanc-solidaires.org