Le monde des réseaux - 10 juillet 2019 à 20:00

Tous les Mercredis à 20h00

Autant être honnête avec vous « Le monde des réseaux » n’a pas pour vocation de traiter l’actualité des réseaux sociaux tels que nous les connaissons : Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Twitter, Linkedin… Si vous aimez gazouiller, poster, commenter changer de fréquence ! Ici pas de virtuel, rien que du réel. Le monde des réseaux a une ambition, simple, présenter chaque semaine un ou plusieurs réseaux – physiques – présents et actifs en Moselle, en Lorraine, dans le Grand-Est. Des réseaux, baptisés comme tels, il y en aura dans cette émission. Il sera aussi question de façon plus globale d’associations, de clubs, d’événements qui fonctionnent en réseau ou qui existent grâce à un ou plusieurs réseaux et dont les buts sont très différents. Comme tisser des liens entre professionnels d’un même territoire, accroître un carnet d’adresses clients, améliorer son expression orale, développer ses capacités à manager, favoriser l’entrée ou le retour dans la vie active… Des réseaux utiles à toutes et à tous sans restriction d’âge, de sexe, de position sociale.