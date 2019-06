Le nombre d'abandons des animaux augmente avec l'arrivée de l'été

Bientôt le début du mois de juillet et les premiers départ en vacances. L'association 30 millions d'amis a donc lancé une grande campagne de prévention contre l'abandon des animaux.

Une augmentation de 20% des abandons entre 2017 et 2018

Au refuge à Gerzat de l'APA (Association Protectrice des Animaux 63), les arrivées sont en augmentation chaque année. En 2017, le refuge a accueillis 180 chiens abandonnés contre 240 en 2018 soit une augmentation de 18%.

"Les arrivées vont monter en puissance au fur et à mesure de l'été", indique Michel-Antoine Sibiaud, président de l'APA 63. "On trouve parfois un chien accroché aux grilles du refuge en arrivant le matin, ou un carton rempli de chats devant la porte."

Un engagement sur le long terme

"Les propriétaires ne sont pas toujours responsables", poursuit le président de l'APA 63. "Il faut anticiper les choses et bien réfléchir avant de prendre un animal. Pour les vacances il existe des solutions, comme des chenils ou des personnes prêtes à garder les animaux durant l'été."



Les adoptions sont, à l'inverse, en baisse. En 2018, 519 chiens ont trouvé un foyer grâce au refuge contre 640 en 2017. Actuellement le refuge de l'APA compte environ 75 chiens et 70 chats.



Infos pratiques

Le refuge est ouvert tous les jours (sauf mardi et jours fériés) de 10H à 12H et de 14H à 18H.

Pour toutes adoptions, venir de 14H à 18H avec tous les papiers nécessaires aux formalités administratives (pièce d’identité et justificatif de domicile).