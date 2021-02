Le patrimoine viticole angevin à l'honneur d'un 3ème Carnet d'Anjou

L’Anjou est de longue date un territoire viticole. Une culture bimillénaire qui a façonné nos paysages et vu naitre une grande diversité de vins et de pratiques viticoles. L’Anjou propose donc aujourd’hui un patrimoine viticole remarquable, matériel et immatériel, dont le dernier né de cette collection Carnet d’Anjou, proposé par le département de Maine-et-Loire publié aux éditions 303, entend témoigner et transmettre. Nous en parlons avec Thierry Pelloquet, conservateur en chef du patrimoine au département de Maine-et-Loire.