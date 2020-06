Le plus jeune français sur un podium de F1 est un normand !

Le 17 Novembre 2019, le grand prix de Formule 1 s'élance dpuis Sao Paulo

au Brésil.

Le jeune Pierre Gasly, pilote de 23 ans né à Rouen, démarre la course

à la 6ème position, qualifié 7ème mais une pénalité donné à Charles Leclerc

le monasque le fait grimper.

La course est lancée est le français fait une course discrète dérière la bagarre

pour la pole position entre Max Verstappen, Lewis Hamilton et Sebatien Vettel

Valeris Bottas de Mercedes casse son moteur au 52ème tour et la safety Car

(la voiture de sécutrité) qui reduit l'allure est déployé

Gasly venait de se prendre un tour de retard par Verstappen, mais le récupère

à la faveur de la neutralisation

Au 59ème tour la safety car se retire, Leclerc et Vettel s'accroche au 66ème tour

et à 1 tour et demi de l'arrivée c'est Lewis Hamilton qui s'accroche avec

Alexander Albon.

Ce qui proulse Gasly dans le ventre mou jusque là 2e de la course

Séverement attaqué par Hamilton dans les virages la Toro Rosso de Gasly se

trouve plus puissante en ligne droite

Les formules 1 finissent côte à côte mais c'est Gasly qui remporte le duel

et finit 2ème pour quelques centièmes de secondes

Le rouennais marque ici son premier podium en F1 et devient par la même

ocassion le plus jeune français à finir à cette place à 23 et 9mois !