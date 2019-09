Le point sur la rentrée scolaire dans le privé et le public en Maine-et-Loire

Effectifs, ouvertures et fermetures de classes dans le public et le privé, réforme du lycée et du bac, scolarisation obligatoire à 3 ans, inclusion du handicap... Nous faisons le point sur les grands dossiers de cette rentrée des classes 2019 en Anjou en compagnie de Benoît Dechambre, directeur académique des services de l'Education nationale et Philippe Trillot, directeur diocésain de l'enseignement catholique en Maine-et-Loire.