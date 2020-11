Le Réseau Sequoia valorise les compétences des 50+

Ses membres ont quitté le monde du travail ou sont désireux de bien s’y préparer. Il repose sur l’implication de ses membres. Les membres qui le désirent participent à sa gestion, proposent des activités et interagissent sur l’Agora.

L’agora est une plateforme où les membres proposent leurs services au réseau. Ils y présentent leurs projets et demandes spécifiques vers les autres membres. Enfin, des partenaires y proposent des missions de bénévolat. La cotisation au réseau est dégressive en fonction de l’implication des membres.Nous accompagnons aussi nos membres dans leurs divers projets.Sequoia propose aussi des ateliers et des conférences sur la préparation à la retraite et la transition du "monde du travail".

Infos: Téléphone : 0497 59 13 26

Site internet : https://www.sequoiaways.be