Le restaurant La Cantinetta c'est l’authentique cantine italienne

La Cantinetta est née d’un rêve commun entre Francesca Esposito et Michel Giannuzzi: depuis des années, ils avaient l’envie de faire découvrir la petite gastronomie italienne et l’ambiance de la fête de la table.

C’est après un voyage en Toscane qu’ils décident de franchir le pas. Le nom « La Cantinetta » vient d’ailleurs d’une boutique de produits fins dans le centre de Sienne.

C’est le 9 février 1998 que les premiers clients passent la porte. A cette époque, Francesca travaille seule et le commerce n’a qu’une pièce qui comporte le comptoir, les deux tables d’hôtes et l’épicerie. Les clients peuvent ainsi repartir avec des préparations ou les déguster sur place.

En 1999, Michel quitte son travail de commercial pour se consacrer intégralement à sa passion, en compagnie de Francesca. Pendant ce temps-là, les deux fils, Thomas et Mathias, étudient à l’école d’hôtellerie de Spa.

En 2000, la cour du magasin est aménagée pour y installer quelques tables supplémentaires. C’est alors qu’un cuisinier propose une belle idée : offrir aux clients, le temps d’un lunch, le choix entre deux entrées et deux plats différents chaque semaine. S’ouvre alors la petite trattoria. C’est également à ce moment que Thomas vient compléter la petite équipe.

En 2005, Mathias, fraîchement diplômé de Spa, vient à son tour rejoindre le groupe. La famille est ainsi réunie autour de ce merveilleux projet.

En 2010, Francesca et Michel décident de laisser place à la relève ; c’est alors que Thomas et Mathias se retrouvent aux commandes de La Cantinetta. Thomas s’occupe de la salle, du comptoir et surtout du relationnel. Mathias, lui, s’occupe de la cuisine, inspiré chaque semaine par le marché, les découvertes et autres voyages en Italie. Le projet s’agrandit encore avec l’aménagement d’une petite salle supplémentaire pour accueillir les groupes.

En 2013, La Cantinetta fête ses 15 ans d’existence dans le quartier de la Bonne-Femme à Grivegnée, entourée de ses clients fidèles, avec des dégustations en tout genre, un show cooking, etc.

En 2017, La cantinetta à l’honneur de faire son entrée dans le Célèbre guide du « Gault et Millau » et y est recommandée.

En 2018, le 09 février La cantinetta fête ses 20 années d’existence .

Dans le guide jaune elle progresse de deux crans et obtient la note de 13/20 dans le guide jaune.

En 2019, La cantinetta progresse d’un demi-point et obtient la note de 13.5/20 dans le guide jaune.

« On y vient davantage pour l’atmosphère d’authentique cantine italienne que pour le décor planté à l’arrière d’une épicerie fine. On y vient surtout pour découvrir avec gourmandise les préparations « casalinga » d’un chef rudement doué. Et qui se la joue simple: trio de risotto citron-menthe, spaghetti carbonara et cavatelli au pesto de roquette dont vous nous direz des nouvelles. Ou tourte puntarelle à la crème de borlotti (haricot coco) juste parfaite. Service au diapason. On en ferait son ordinaire, de cette Cantinetta » G.et M.

Site :