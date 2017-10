Le Salon Mieux Vivre Expo a démarré hier à la Roche-sur-Foron !

Le salon rochois Mieux Vivre Expo est un véritable reflet actuel de tout ce qui contribue au confort, au bien-être et au plaisir de vivre. On circule entre jacuzzi aux formes futuristes, saunas tout droit sortis de l’univers des Hobbits et autres canapés convertibles aux conforts high-tech. Mais il est un thème de bien vivre qui ne change pas en termes de matières premières, c’est celui de la gastronomie.

LE THEME DU BLANC CETTE ANNEE

L'équipe de Rochexpo a pris le thème "du blanc" cette année, pour parler de neige et des festivités de Noël. Une journée est également consacrée aux séniors. Nouveauté de cette année : une "White Party" est organisée le vendredi soir sur le site. Un moment festif pour toutes les tranches d'âge confondues.