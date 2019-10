Le SCO d'Angers centenaire: la parole du supporter

Ils sont ce qu'on appelle le 12ème homme. Le supporter du SCO, ultra ou simple spectateur est reconnaissable à sa tenue, que ce soit un maillot, une écharpe ou une casquette, le plus souvent couleur noir et blanc, celles du club angevin.

Pour soutenir leur équipe, certains d'entre eux ont voulu allez plus loin et s'y impliquer avec encore plus de passion, c'est le cas de Corentin Jeanneteau.



Quelques potes et la passion du SCO: la naissance du Magic SCOP.

Corentin est fan du SCO d'Angers, et il fonde avec des amis en 2005, un groupe de supporter : le Magic SCOP. Le SCO est alors en national, le 3ème échelon du foot français, bien loin des sommets qu'il tutoie actuellement (3ème de Ligue 1, l'élite du football français).

Créer un club de supporter, ce n'est pas un caprice mais un engagement, un engagement qui prend beaucoup de temps.

"Lorsqu'on se déplace, forcément il y a de la route donc plus c'est loin, plus ça prend du temps, concède Corentin, Il y a aussi la préparation des tifos. Les animations de début de match, les banderoles, les drapeaux, les étendards, lorsqu'on les confectionne, ça prend du temps. On se regroupe pour peindre, découper le tissu, scotcher, on fait ça tous ensemble et là encore ça permet de se retrouver entre amis."

Un exemple de Tifo déployé par les Magic SCOP en 2018

"On était des Ovnis il y a 10 ans!"

Tout ce travail réalisé par Corentin et ses amis n'est pas sans résultats. Outre la progression du club sportivement, la plus grande satisfaction du membre du Magic SCOP, c'est surtout de voir la capitale de l'Anjou se parer de plus en plus souvent des couleurs du SCO.

"Ce qui change vraiment pour nous c'est de voir les écharpes et les petits fanions du SCO dans les voitures se multiplier, ce qu'on ne voyait pas il y a dix ans. Quand on a créé le club de supporter on était un petit peu des Ovnis à se balader avec une écharpe du SCO autour du cou. Maintenant c'est devenu normal de supporter le SCO. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce club." s'enthousiasme-t-il.

Président pendant sept ans du Magic SCOP, il a désormais passé la main mais il ne s'est pas éloigné, il reste membre du bureau de l'association et fervent supporter du SCO évidemment.

Pour fêter dignement ce centenaire et sans doute voir les tifos préparés par les différents groupes de supporters du SCO lors d'un match, il faudra attendre un petit peu.

Trêve internationale oblige, le prochaine rencontre du club, ce sera le samedi 19 octobre. Le nouveau centenaire accueillera un petit jeune, le Stade Brestois, qui n'atteint pas encore les 60 ans.