​Le SDIS 43 déploie 9 centres de vaccination éphémères en Haute-Loire

"Ne laisser personne sur le bord de la route" voilà le mot d’ordre de cette nouvelle étape dans la campagne de vaccination altiligérienne, rappelé par Aurélien Duverger, directeur du cabinet du préfet de Haute-Loire. L’action est en effet le fruit de la coordination entre la Préfecture, l’Agence régionale de santé (ARS), le Groupement hospitalier de territoire (GHT), le Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Loire et les mairies des communes associées.

Son objectif "se rapprocher des populations âgées peu mobiles, vivant à plus de 20 minutes des six centres pérennes déjà déployés dans le département." résume le colonel Christophe Glasian, directeur du SDIS 43. Si le cœur de cible de ces neuf sites éphémères sera d’abord les plus de 75 ans, il devrait s’élargir par la suite à la tranche d’âge des plus de 60 ans. Cette dernière cible représente un "trou d'air" de la campagne de vaccination selon David Ravel, directeur de la délégation départementale de l’ARS en Haute-Loire.



Des rendez-vous sur inscription en mairie

C’est le sérum des laboratoires Pfizer-BioNTech qui sera injecté aux patients pris en charge par le dispositif. Pour obtenir un rendez-vous, un système d’inscription auprès des mairies concernées est mis en place. En parallèle une action d’identification des personnes isolées non vaccinées est menée par les communes. Des créneaux disponibles sur le site Doctolib seront également ouverts en fonction des places disponibles 48 heures à l’avance.

La campagne débute ce week-end (les 29 et 30 mai) à Saugues et au Chambon-sur-Lignon

Puis :

- Retournac et Blesle les 5 et 6 juin

- Landos et Allègre les 12 et 13 juin

- La Chaise-Dieu et Dunières les 18 et 19 juin

- Monastier-sur-Gazeille les 25 et 26 juin.