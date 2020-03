Le SPO Rouen Tennis De Table

Focus sur les pongistes du SPO de Rouen.



Bonjour à tous et à toutes, je suis Emilien Gaudin et bienvenue dans votre rubrique Sport. Aujourd'hui nous allons parler du SPO Rouen, l'équipe de tennis de table professionnelle de Rouen. Fondé en 1952, le club évolue depuis 2010 entre le championnat Pro B et Pro A.

Lors d'un match de championnat, les 3 joueurs affrontent ceux de l'équipe adverse en partie simple. La victoire revient alors à la première équipe remportant 3 manches. Le SPO Rouen est composé de 4 joueurs, entraînés par Stéphane Hucliez, ancien international français et soutenus par la mascotte du club, Louping, ainsi que par le public du Kindarena. Leurs encouragements permettent à l'équipe de pongistes d'être actuellement premiers du championnat, remportant tout leurs matchs.

La Rubrique Sport, c'est fini pour aujourd'hui, vous la retrouverez dès demain avec Matéo Lhernaut.