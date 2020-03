Le Stade Diochon et ses évolutions

Le Stade Diochon a bien évolué depuis son inauguration en 1914.



Bonjour à tous et à toutes, je suis Emilien Gaudin et bienvenue dans votre rubrique sport ! Aujourd'hui nous allons parler du plus célèbre des stades de l'agglomération rouennaise: Le Stade Diochon. Celui-ci a été inauguré en 1914, s'appelant initialement Stade des Bruyères avant d'être renommé en 1953: Robert Diochon. En hommage au co-fondateur et premier président du Football Club de Rouen, décédé cette année là.

Le stade accueille jusqu'à 12 000 supporters des trois équipes y évoluant: Quevilly Rouen Métropole et Football Club de Rouen pour le ballon rond, ainsi que le Rouen Normandie Rugby pour le ballon ovale.

Le satde fut rénové deux fois, une en 2003 afin de respecter les normes de sécurité et une seconde fois en 2017, afin de pouvoir accueillir les matchs de Ligue 2. Le stade changera de pelouse, de naturelle à hybride, afin que les trois équipes puissent y jouer même en période d'intempéries. Les travaux sont prévus pour l'intersaison 2021.

