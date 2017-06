Legislatives 217: rÃ©sultats par circonscriptions

Résultats pour le Nord:

1ere circonscription:

La République en Marche obtient 32,61% des votes pour Monsieur Itier. En seconde place avec 19,38%, Antoine Quaternnens dépasse Nicolas Lebas de l'UDI (13,80%) et Monsieur Dillies (FN) qui obtient 10,89% des voix.

2e circonscription:

La République en Marche obtient 22,53% des votes pour Monsieur Berrada suivi de Monsieur Benalicis (FI) avec 19,16%. Le PS obtient un score de 18,45% ce qui dépasse les moins de 15% du FN et des Républicains.

3e circonscription:

Le Front National (Sylvie Goddyn) dépasse de peu Christophe Di Pompéo (REM) avec 26,91% contre 25,14%. Le PS suit avec tout juste 14,74% (Rémi Pauvros).

4e circonscription:

Madame Liso représentante La République En Marche reçoit 38,35% des voix et domine ainsi le FI (12,09%), les Républicains (16,04%) et le FN (10,87%).

5e circonscription:

La République en Marche (Guillaume Deconinck) s'est imposé à 29,92% des voix face aux Répubublicains de Monsieur Huyghe qui obtient 23,63%. Suivent le FN (18,49%) et la France Insoumise (13,08%).

6e circonscription:

Madame Lecocq (REM) a remporté 38,3% des voix et domine insi les 23,13% de Monsieur Lazaro des Républicains. Loin derrière, on retrouve le FN (Eric Cattelin-Denu) avec 14,84%.

7e circonscription:

Le Parti du Président reçoit 34,70% des voix (Arnaud Verspieren) contre 25,26% pour l'UDI (Francie Vercamer). Le FN et la France Insoumise sont au coude à coude autour de 14,8%.

8e circonscription:

La République en Marche obtient 28,36% des voix (Catherine Osson) et se place devant le FN de Astrid Leplat (21,95%). Vient ensuite la France Insoumise qui tire son épingle du jeu avec 19,64% des voix (Paul Zilmia).

9e circonscription:

Valérie Petit (REM) récolte 39,18% des voix face aux Républicains de Bernard Gérard qui n'en obtient que 25,46%. La France Insoumise est laissée loin derrière avec 11,44% des voix.

10e circonscription:

Les Républicains de Vincent Ledoux et la République en Marche de Sophie Taïeb sont au coude à coude avec respectivement 26,93% et 26,77%. Le FN n'est pas si loin avec 18,41% des voix.

11e circonscription:

Laurent Petraszewski (REM) obtient 30,63% des voix. Il s'impose face au FN (15,79%) et aux Républicains (13,80%).

12e circonscription:

Le FN et la République en Marche sont en tête de scrutin avec respectivement 24.03% et 23,51% des voix. Avec 12,64% des voix, Laurent Courtois de la France Insoumise a peiné à les égaler.

13e circonscription:

Philippe Eymery (FN) obtient 25,72% des voix contre Christian Hutin (Divers Gauche) et Sarah Robin (REM) qui obtiennent respectivement 24,72% et 21,54% des voix.

14e circonscription:

Les Républicains de Paul Christophe obtiennent le plus haut score avec 26,67% des voix, tôt rejoint par Julien Lemaitte de La République en Marche qui obtient 25,44%. Suivent le FN (20,30%) et la France Insoumise (12%).

15e circonscription:

La République en Marche obtient 28,08% avec Jennifer de Temmerman et devance Pascal Prince (FN) qui est à 20,59%. Suivent la France Insoumie (12,25%) et l'UDI (10,82%)?

16e circonscription:

Le FN prend clairement la première place avec 29,09% des voix (Hortense de Mereuil). Suivent au coude à coude les communistes de Alain Bruneel (20,45%) et les soutiens d'Emmanuel Macron (Chantal Rybak à 20,24%).

17e circonscription:

Le FN de Thibaut François remporte le plus de voix avec 24,38% des votes exprimés devant la République en Marche (Monsieur Houbron) avec 23,13%, La France Insoumise et le communiste Caharles Beauchamp sont presque à égalité à 12,0

et 12,08% des voix.

18e circonscription:

La tête d'affiche est Guy Bricout (UDI) avec 31,45% des voix. La République en Marche (Claire Pommeyrol-Burlet) et le FN (Mélanie Disdier) ne sont pas en reste avec respectivement 25,40% et 24,3%.

19e circonscription:

Avec 33,21% des voix, le FN est de Sebastien Chenu obtient le plus grand nombre de votes, loin devant la sympathisante de Macron Sabine Hebbar (18,08%) et la socialiste Anne-Lise Dufour-Tonini (14,08%).

20e circonscription:

Le communiste Fabien Roussel obtient 23,61% des voix face à Ludovic de Danne (FN) avec 22,65% des voix. Non loin derrière, la République en Marche se place au centre avec 20,17% des voix.

21e circonscription:

Madame Descamps de l'UDI rassemble 33,34% des voix et dépasse ainsi le FN de Valérie Caudron (21,86%) et la France Insoumise d'Ophélie Tricot (14,06) pour un scrutin très féminin.