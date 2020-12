Les artistes du royaume ont besoin de vous

L’Union des Artistes asbl et Artists United vzw s’associent et lancent une campagne nationale de crowdfunding sur www.gingo.community<http://www.gingo.community/>

pour venir en aide financièrement aux artistes et à ceux qui font la culture.

https://www.gingo.community/fr/les-artistes-du-coeur

Soutenues dans leur démarche par Prométhéa et par l’équipe de Gingo.community, ces deux associations lancent une action solidaire appelée : « LES ARTISTES DU COEUR - EEN HART VOOR KUNSTENAARS ».Cette campagne nationale permettra d’alimenter un Fonds d’urgence destiné à tous les artistes qui, en raison de l’arrêt des programmations culturelles, ne parviennent plus à joindre les deux bouts et pour qui un coup de pouce financier s’impose.

La campagne, lancée sur la plateforme de philanthropie participative GINGO durera 45 jours et permettra de recueillir les dons des particuliers à partir de 1€.

L’objectif est de lever 100 000€ ! Le monde s’est soudain mis entre parenthèses et pourtant la culture est toujours là, partout autour de nous. Un livre, un album, un film, une série, une œuvre d’art, la diffusion d’un concert, d’un spectacle… Elle nous permet de traverser cette période particulière.

Si chaque amateur de culture contribue à la campagne en versant le montant d’une place de spectacle, d’un livre, d’un concert, d’un Opéra, l’objectif sera très vite atteint ! En plus de contribuer au soutien des artistes, la campagne rappelle le rôle fondamental de la culture et son indispensable nécessité.

Le projet est également soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Les dons de particuliers de plus de 40€ bénéficieront de la déductibilité fiscale avec une déduction exceptionnelle de 60% cette année. Un don de 50€ ne coûtera au donateur que 20€ après déductibilité, soit le prix d’une place de spectacle.

Pour la seconde fois depuis mars, les salles de spectacle sont vides, les concerts, les expositions, tout est à l’arrêt. Le secteur culturel ce sont 250 000 travailleurs, dont 80 000 dans les arts vivants, qui du jour au lendemain ont vu leur source de revenus disparaitre.

« LES ARTISTES DU COEUR - EEN HART VOOR KUNSTENAARS » est une action solidaire qui permettra d’alimenter un Fonds d’urgence destiné aux artistes ou techniciens qui se trouvent actuellement dans l’incapacité d’exercer leur métier. Cette initiative vise toutes les disciplines : théâtre, chorégraphie, arts du cirque et de la rue, conte, musique, l’audiovisuel et le cinéma, la littérature, la musique classique ou contemporaine, les arts plastiques …

Ce fonds permettra par exemple de payer l'assurance d'un instrument, les mensualités pour un violoncelle, le loyer d’une salle de répétition, ou des séances de studio, mais aussi des factures d'énergie, la réparation d'une chaudière, des factures de téléphone et d’internet.

Les dossiers de demandes d’aides devront parvenir à l’Union des Artistes/ Artists United via un formulaire en ligne (https://uniondesartistes.be/document/lancement-du-fonds-sparadrap/)

Faisons-en sorte de retrouver, après la crise, ceux qui font la culture !