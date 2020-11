Parmi les acteurs mobilisés durant cette crise sanitaire, nous pouvons compter tous les bénévoles des associations caritatives qui mettent tout en oeuvre pour répondre à la demande des bénéficiaires de plus en plus nombreux. La fréquentation a bondi de plus de 48% selon Marie Viel secrétaire général au Secours Populaire de l'Orne.