Les élections américaines et ses conséquences passées à la loupe !

Aujourd'hui dans curiocité politique et actualité, nous abordons les élections américaines sous plusieurs angles. Tout d'abord un point de vue purement politique avec le politologue de l'université de Liège, Michel Hermans. Ensuite sous un angle religieux avec le Vicaire général, Eric de Beuckelaer et enfin nous reçevons Benjamin Bodson, chercheur en droit européen à l'Université Catholique de Louvain et à l'institut Egmont pour comprendre quelles répercussions cette élection va avoir chez nous, en Europe.