Les étudiants rendent (déjà) leurs logements & Plus qu'une case, marque solidai

Au sommaire :



. A quoi bon garder un logement pour des cours à distance ? Ils sont nombreux les étudiants à se poser cette question en ce moment. Certains d’entre eux ont même décidé de plier bagage plus tôt que prévu.



. Payer deux habits, en garder un seul et réserver l’autre à une personne dans le besoin, c’est le concept inventé par une Angevine en août dernier. Une initiative solidaire expérimentée avec sa marque de vêtements « Plus qu’une case » qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs années.