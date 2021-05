Les Fransiscaines de Deauville enfin inaugurées !

Un an et trois confinements plus tard, les Fransiscaines à Deauville sont officiellement ouvertes. Ce lieu aux multiples facettes (médiathèque, musée, salle de conférence, salle de spectacle) est considéré par beaucoup d'élus comme le maillon manquant de l'offre culturelle de Deauville. Pour sa directrice, Caroline Clémensat, il ne manque plus maintenant que le public.