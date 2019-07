Les frères Pinard, le vin sans pression

Rendre moins guindé le classique planche de charcuterie et verre à vin, voilà l'idée de Germain et Geoffroy, fondateurs de Frères Pinard. Amis depuis l'enfance, ils ont ouvert leur enseigne il y a un an et demi rue des vieux murs. Ici, on personnalise l'apéro avec différents fromages, crudités et viandes en charcuterie et surtout, on n'hésite pas à poser des questions sur les vins proposés. Pas de pression, un peu comme à la maison.