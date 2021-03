Les lycéens de Sainte-Marie à Caen se mobilisent pour la scolarité en Inde

Après un échange de deux semaines à New Delhi, en Inde, ils n'ont qu'un seul souhait : venir en aide aux enfants les plus défavorisés. C'est l'initiative imaginée par les élèves du lycée Sainte-Marie, à Caen, à travers l'association Children of India, crée en 2019. L'année dernière, les ambitions des lycéens ont été brutalement freinées par la pandémie. La présidente de l'association, Ambre Mordant, est au micro de Valentin Longuet.