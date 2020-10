Le confinement et l'épidémie de Covid-19 aurait pu être l'occasion de nous poser à nouveau la question de la mort. Mais pour Don Paul Denizot, à la suite de philososphes comme André Comte-Sponville ou Bernard-Henri Lévy, nous avons à nouveau esquivé la question.

"Pourtant, plus on fuit la mort, plus l'angoisse grandira, estime le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Dans les sociétés où la mort fait partie de la vie, il y a moins de dépression." La fête de la Toussaint est l'occasion de nous pencher sur notre rapport à la mort, à nos peurs légitimes et à nos défunts et pour Don Paul Denisot de "témoigner de l'Espérance du chrétien qui croit, comme le rappelle le proverbe africain que "les morts ne sont pas morts".