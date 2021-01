Les passages à gué de la vallée de la Roya à nouveau détruits

La circulation entre Fontan et Breil est coupée en raison des dégâts causés par les intempéries sur les passages à gué de Caïros et Ambo qui ont été submergés. Le Conseil départemental indique que la circulation devrait être rétablie d’ici dimanche soir.

Des navettes sont mises en place entre Fontan et Saorge et entre Breil-sur-Roya et Saorge. Les horaires: Départ de Fontan à 14h et 17h15. Départ de Breil à 17h45.

Sur la commune de Breil-sur-Roya, on dénombre plusieurs passages à gué emportés ou fortement endommagés. Le maire de breil, Sébastien Olharan les a listés:

Le passage busé de Veil a été emporté. Il devrait être remis en état en début de semaine. La commune a signé la convention pour installer un Pont de secours. L'installation ne devrait pas trop tarder.

Le passage busé du stade a été emporté. Il devrait être également remis en état dans le courant de la semaine. Nous travaillons à une solution plus pérenne pour désenclaver les habitations de l'Aigara et l'Orneglia.

Le pont du Foussa s'est bouché, le passage busé du Foussa et celui de la Madone du Mont ont été détruits. Les travaux vont débuter rapidement mais nous savons qu'il sera nécessaire de curer la Lavina pour éviter que des matériaux ne viennent boucher les buses et les ponts.

La route de la 1ère DFL a été fragilisée à l'endroit habituel. Les services techniques de la commune sont intervenus en urgence pour rétablir le passage et les travaux définitifs de soutènement de la route sont prévus la semaine prochaine.

En haut de la route de Burdanche, l'eau a été déviée vers le vallon de Veune mais elle passe sur la route. Une conduite d'eau a cassé. La CARF intervient pour la rétablir, et le SMIAGE est en train de travailler pour déboucher les buses et pouvoir rouvrir la route.

Le lit de la Maglia est encore monté et les matériaux se sont accumulés sous le pont à l'embouchure. Des travaux SMIAGE seront de nouveau effectués sur ce secteur.

Le passage busé de Pertus est impraticable. Le Département est sur le coup.

Un éboulement sur la route de Bourgemo a été dégagé.