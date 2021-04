Les Pays-de-la-Loire : une région artificielle et sans identité ? Le regard de l'historien Michel Perraudeau

La Loire–Atlantique devrait-elle être rattachée à la région Bretagne ? La Vendée doit–elle retrouver son Poitou ? Et l’Anjou, la Mayenne, et la Sarthe devrait-ils se tourner vers l’est ? C’est le souhait de plusieurs collectifs citoyens qui appellent à l’éclatement de la région des Pays-de-la-Loire. Une demande qui n’est pas récente et qui revient à chaque élection régionale. Créé en 1956, la région des pays de la Loire, selon ses détracteurs, manque de cohérence et d’unité et ne serait que le fruit d’un découpage technocratique et artificiel. Pour réfléchir à la question, nous recevons l’historien Michel Perraudeau.