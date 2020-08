On vous propose 3 destinations aujourd'hui, 3 villages faisant parties des plus beaux de Wallonie. L'asbl du même nom regroupe 31 villages, on se rend avec vous dans 3 de ces lieux.

Pour nous faire découvrir le charme de ces villages, nous retrouvons Anne Zinnen, directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve, Marc Poncin, président du Festival des Arts de la Rue de Chassepierre et Rita Gérard, habitante de Fagnolle depuis 35 ans !

Envie vous aussi de voyager près de chez vous?

Retrouvez les informations sur les plus beaux villages de Wallonie via le site de l'asbl et sans oublier le partenaire incontournable de vos excursions, Wallonie Belgique Tourisme, avec leur fascicule de découverte des plus beaux villages de Wallonie.

