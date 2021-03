Les plus belles Eglises

En Wallonie, on dénombre des centaines d’églises ! Eglise traditionnelle, basilique, collégiale, cathédrales … leurs styles variés vous feront parcourir les siècles en beauté. Et si l’on partait à leur découverte. Ces bâtiments souvent, sont prestigieux, ont traversé plusieurs siècles et ont une grande valeur aussi aux yeux des touristes.

Je vous propose de découvrir 6 lieux de culte parmi les plus beaux de Wallonie.



La Basilique de Saint-Hubert

La Cathédrale Saint-Pierre de Malmedy

La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

La Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien de Huy

La Collégiale Saint-Ursmer de Binche

La Collégiale Saint-Vincent de Soignies



Car on peut passer du bon temps en Wallonie et si vous n’en êtes pas convaincu, il suffit d’écouter cette émission.

Bienvenue dans « Evadez-vous près de chez vous ».