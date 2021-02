Les ports et les aéroports normands ont-ils résisté à cette année inédite ?

C'était il y a un an, les ports de Normandie avançaient leurs perspectives pour l'année 2020. Ouistreham annonçait l'arrivée du fleuron de Brittany-Ferries propulsé au gaz naturel liquéfié. Dans le principal aéroport normand, Caen-Carpiquet, la fréquentation était en forte hausse. Mais l'année 2020 ne s'est pas passée comme prévu. Le virus de la Covid-19 s'est généralisé au monde entier. En ce mois de février, c'est l'heure de dresser le bilan pour les ports et les aéroports. Dans l'entretien de la semaine nous recevons Antoine de Gouville, directeur des équipements portuaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie, et Michel Collin, président de la SAS Aéroport Caen Normandie.