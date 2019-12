Les projets d'accompagnements de résidents en EHPAD et MAS - 01

Les ateliers éducation nous permettent cette semaine de découvrir les projets d'accompagnement de résidents en EHPAD et en Maison d'accueil spécialisée. C'est dans le cadre de leur formation Terminale Soin et service d'accompagnement à la personne que trois lycéenne de Simone Weil témoignent aux côtés de Marie-Christine Losa et Béatrice Loiseau.