Les sujets du philosophie

« Est-il possible d’échapper au temps ? » ou « à quoi bon expliquer une œuvre d’art ? » Voici les deux sujets de philosophie pour les littéraires. Des sujets qui peuvent paraître déroutants, bizarres, mais loin d’être vide de sens comme nous le rappel Stéphane Marcireau.

Au sujet « peut-on échapper au temps ? » Stéphane Marcineau répond que l’homme est voué à la mort, et est conscient de sa finitude. Par définition l’Homme ne peut échapper à sa fin, et donc au Temps. « Il ne faut pas s’arrêter là, rappel l’enseignant, les élèves doivent ouvrir d’autres pistes, notamment en s’appuyant sur l’art et la religion »

L’art… L’artiste prolonge son existence grâce à son œuvre selon Kandinsky. L’œuvre permet d’allonger son temps de vie spirituel… Par la religion, les Hommes s’offrent la possibilité de la vie éternelle auprès de Dieu. Elle permet donc d’échapper au temps. Une théorie que l’on retrouve dans les ouvrages de nombreux auteurs comme Pascal.



Échapper à l’Histoire ?

Échapper au temps, c’est aussi vouloir s’échapper de l’Histoire avec un grand H. Pour Hegel, l’Histoire a une finalité, un sens, auquel il est difficile d’échapper. D’autres auteurs comme Marx ont une théorie différente. Il pense ainsi qu’il est possible de transformer le réel, de changer les conditions sociales pour arriver à une forme de Paradis sur Terre… Tout cela grâce la Révolution.



A quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

« Ce sujet peut sembler bizarre… Commente Stéphane Marcireau. En posant la question, on insinue que l’art est inutile. Mais la question est d’expliquer une œuvre d’art : est-ce qu’on peut la commenter ou en saisir un message ? »

Pour certains auteurs, l’œuvre d’art exprime le génie de l’artiste, elle est le reflet de l’âme. Une inspiration transcendante qui ne peut pas s’expliquer. Il serait donc inutile de commenter une œuvre. Mais l’œuvre d’art est aussi le reflet d’une époque, d’un contexte. Et peut permettre de comprendre les problématiques d’un siècle.

Expliquer une œuvre d’art c’est aussi expliquer les techniques qui ont été mise en œuvre à sa conception. Des techniques qui pourront ensuite être transmisses, dans les beaux arts par exemple.

Des sujets donc, pas forcément évidents « mais ce ne sont pas les plus simples qui sont les plus faciles » rappel Stéphane Marcineau.