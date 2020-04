Leur saison annulée, les basketteuses de l'Ufab49 ne monteront pas cette année

C'est une fin de saison chaotique qui attend les clubs de sport, en France comme en Anjou. Certains championnats professionnels restent suspendus pour le moment, c’est notamment le cas de la Ligue 1 en football ou de la Pro A en basket. Les joueurs du Sco d’Angers ou de Cholet Basket peuvent donc encore espérer jouer leurs matchs de fin de saison.

D'autres clubs ont eu moins de chance : leur compétition a été purement et simplement annulée. C'est le cas des Ducs d'Angers, en hockey sur glace, mais aussi de l'Union féminine Angers Basket (Ufab49), qui évolue en 2ème division et avait de très bons espoirs de monter.

Le club fauché dans son élan

Le dimanche 8 mars 2020, les basketteuses angevines remportaient leur 10ème rencontre de suite en battant Montbrison 72 à 60. A l'issue de ce qui est devenu son dernier match de la saison, l’Ufab49 était 3ème de son championnat, à un point seulement de la 1ère place.

Mais finalement, la saison ne comptera pas. « Même si on s’y attendait, on espérait toujours qu’ils [la Ligue nationale de basket] attendent [le déconfinement] pour essayer de reprendre, raconte David Gautier, l'entraîneur de l'équipe. Surtout que nous, on était en pleine bourre et on voulait vraiment aller le plus loin possible. »

Les sponsors touchés par la crise

C'est un vrai coup dur pour l'équipe. « Vu qu’il n’y a pas de fin de saison, on n’a plus aucune chance de pouvoir monter, donc mentalement, il va falloir se remettre de ça pour repartir l’année prochaine », confie le coach.

David Gautier craint aussi un impact financier. « Tous les clubs vont être un petit peu touchés. Après, ça va dépendre aussi de comment vont réagir les sponsors, et de comment eux-mêmes vont être touchés par cette crise sans précédent. »

Déjà la tête à la saison prochaine

Malgré la déception, l'entraîneur relativise. « Quand on voit tout ce qui se passe dans les hôpitaux et tout ce qui se passe dans le monde, on ne fait que du sport quoi, donc on relativise très vite ! »

« Il faut d’abord se sortir de cette crise pour pouvoir repartir de l’avant, aussi bien dans notre vie, dans la vie économique française, et bien sûr dans le sport. » Le club se concentre déjà sur la saison prochaine et cherche à recruter deux joueuses supplémentaires.