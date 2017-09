LGV Montpellier-Perpignan : enjeu crucial pour les élus d'Occitanie

Philippe Saurel, maire de Montpellier entend bien profiter du lancement des assises de la mobilité par le gouvernement pour remettre le dossier de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan sur la table. Un projet maintes fois ajourné et qui serait aujourd'hui menacé. Le gouvernement veut revoir la politique des transports. Plusieurs projets attendent de savoir s'ils bénéficieront encore d'un appuie financier. Concernant la LGV Montpellier-Perpignan, un rapport sénatorial préconise un gel de budget pendant 15 ans.

Philippe Saurel, précise que la première phase, le tronçon Montpellier-Béziers, devrait coûter 1,8 milliards d'euros. Soit un des projets les moins onéreux au niveau national. Et le maire de Montpellier de rappeler le défi démographique de l'ex Languedoc-Roussillon. La population est passée à 3,3 millions. L'actuelle ligne Montpellier-Perpignan est souvent saturée. Et les retards s'y accumulent malgré le plan "ligne sensible".

De son côté le maire de Béziers, Robert Ménard, avance la portée européenne de la LGV. Elle doit permettre à terme de ralier Barcelone. Et d'effectuer le trajet Paris-Madrid en 6 heures. Selon l'élu le manque d'engagement de l'Etat français risque de faire perdre les crédit européens. Une plainte a par ailleurs été déposée contre l'état français par l'Espagne qui attend toujours les TGV.

Le maire de Béziers met aussi en avant les enjeux pour sa ville. Des fonds ont été débloqués pour rénover la gare de Béziers, à condition biensûr que la ligne Montpellier-Perpignan se fasse. Et à Robert Ménard d'évoquer les enjeux touristiques et commerciaux pour Béziers.

Enfin les élus précisent que cette ligne sera mixte. En plus des trains de voyageurs elle accueillera des trains de frets. Un enjeu pour l'économie du secteur sud. Selon François Commeinhes, maire de Sète, cette Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan est le prologement idéal de l'activité portuaire. L'élu prend en exemple les échanges avec la Turquie qui ne cessent de progresser.

La douzaine d'élus présent a tenu à interpeller le gouvernement sur ces différents points. Ils ont co-signé une lettre destinée à la Ministre des Transports Elisabeth Borne. "L'Etat répondra" affirme Philippe Saurel. Le maire de Montpellier qui participera aux Assises Régionales de la Mobilité à Paris le 4 octobre.